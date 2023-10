Heintje: Herzzerreißende Diagnose! Der Sänger hatte Krebs

Zum Glück hat der Krebs aber nicht gestreut. "Ich muss jetzt in kürzeren Abständen alle paar Monate zum Arzt", so der Musiker weiter. Die Heilung dauert zwar noch an, doch der gebürtige Niederländer ist momentan einfach nur happy.

Eine Pause will der Musiker nach der erschreckenden Diagnose aber nicht einlegen. Schon am 2. Dezember will er auf Weihnachtstour gehen und vor seinen Fans auf der Bühne stehen. Er lässt sich eben nicht unterkriegen und macht damit weiter, was er am meisten liebt: Die Musik!