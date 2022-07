Helena Fürst: Heftige Vorwürfe! Kommt jetzt die ganze Wahrheit ans Licht?

Der Auftritt von Helena Fürst ging leider nicht allzu lang. Denn schon in der zweiten Sendung fliegt sie aus der Show raus. Jetzt macht sie dem Sender schwere Vorwürfe!

Doch was ist überhaupt passiert? Die 48-Jährige eckt von Anfang an bei den anderen Kandidaten an. So zofft sie sich bereits in der ersten Folge mit Gisele Oppermann und diskutiert lautstark mit Matthias Mangiapane und Elena Miras. Doch in der zweiten Sendung eskaliert es schließlich noch mehr.

Was zu sehen ist: Helena streift in der Nacht durch den Container und motzt: "Ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ganz ehrlich!" Und sie droht: "Es gibt keinen Schlaf. Es gibt Action!" Und damit nicht genug, sie droht ihren Mitbewohnern auch, dass sie Probleme bekommen, wenn sie das vegetarische Essen wegfuttern.

Bei so einem Verhalten versteht der Sender keinen Spaß und zieht die Reißleine! In der Sendung wird folgende Stellungnahme eingeblendet: "Zum Schutz aller Beteiligten wurde die Produktion unterbrochen. Für Helena Fürst endete die Zeit im Camp noch in dieser Nacht."

Doch das will die Fürstin nicht auf sich sitzen lassen...