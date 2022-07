Helena Fürst: Krank? Das ist der wahre Grund für ihren Ausraster!

Ob TV-Sternchen Kader Loth, Bachelor Andrej Mangold oder Selfmade-Millionärin Claudia Obert sie alle mussten erfahren, dass ihr Ruhm nur von kurzer Dauer ist. Nicht zuletzt die Teilnahme an "Ich bin ein Star, holt mich hier!" ließ so manch einen Promi bereits tief in den Abgrund stürzen. Das gilt auch für Helena Fürst, welche das Dschungelcamp zwar auf einem moderaten vierten Platz verließ, doch dafür in Windeseile zum Hassobjekt der deutschen Fernsehlandschaft avancierte. Nach ihrem Ausscheiden zog sich die einstige "Anwältin der Armen" lange aus der Öffentlichkeit zurück - bis jetzt! Eigentlich will der verhasste TV-Star bei "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben Abbitte für ihre Fehler in der Vergangenheit leisten. Doch dann eskaliert die Situation!