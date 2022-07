Helena Fürst: Das geschah wirklich hinter den Kulissen von "Das große Promi Büßen"!

Auweia! Jetzt legt Helena Fürst die Fakten auf den Tisch. Das geschah wirklich hinter der Kamera bei "Das große Promi Büßen". In einem Instagram-Post nimmt die Ex von Ennesto Monté kein Blatt vor den Mund und plaudert aus, wie die Ankunft der Promis in der ersten Folge wirklich ablief: