Helene Fischer: Bittere Demütigung in der Öffentlichkeit

Und als wäre das nicht genug, gibt es auch noch juristischen Ärger. Denn Helene und Otto haben keineswegs ein neues Kinderlied aus dem Hut gezaubert – sie griffen auf einen der größten Ohrwürmer der Welt zurück: „Baby Shark“. Das Lied stammt vom New Yorker Komponisten Jonathan Wright, der wegen Urheberrechtsverletzung in Südkorea vor Gericht zog. Inzwischen ist der Rechtsstreit zwar beigelegt – doch wer weiß, ob damit wirklich alles ausgestanden ist?