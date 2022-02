Helene Fischer: Bittere Tränen hinter ihrem Glück!

In den letzten Jahren sah man ihr diese innere Zerrissenheit immer mehr an. Auf Konzerten brach sie in Tränen aus, wirkte nachdenklich, emotional überfordert. Wenn der letzte Applaus erloschen war, ging sie "ungern sofort ins Hotelzimmer, denn man fühlt sich oft sehr einsam nach dem Auftritt", gestand sie. Die bittere Erkenntnis: Das Rampenlicht wirft auch Schatten.

"Manchmal fühle ich mich wie in einem schlechten Film, weil es sehr viel wird", offenbarte die Sängerin mal in einem Radiointerview laut "Das Neue Blatt". Für ihre Karriere muss sie große Opfer bringen: "Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und kann nicht mehr so leicht auf die Straße gehen." Frei und ausgelassen Partys feiern? Kaum möglich: "Es könnte jemand um die Ecke kommen und nach einem Foto oder Autogramm fragen. Das ist manchmal belastend!"

Doch noch viel schlimmer ist der Verrat von Menschen, die Helene ganz nah an sich heran ließ. Denen sie ihr Herz ausschüttete, Geheimnisse anvertraute. Kein Erfolgsalbum, keine Stadiontournee, keine private Glücksbotschaft konnte sie genießen, ohne dass ihr auch Neid und Missgunst entgegenschlugen. Immer neue private Details kamen ans Licht, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Ausgeplaudert von ihren engsten Vertrauten! "Das enttäuscht mich am meisten", gibt Helene getroffen zu. Die Schlagerkönigin wurde mit den Jahren misstrauisch, ließ sich bei Auftritten oft von ihrem Manager oder Leibwächtern abschotten. Und zog sich auch privat immer mehr zurück. Als wolle sie das letzte kostbare Stückchen Glück vor allen beschützen, die ihr wehgetan haben. Für eine Weile gelang ihr das an der Seite von Showmaster Florian Silbereisen (40) recht gut, doch die Beziehung scheiterte 2018.