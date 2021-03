Helene Fischer: Bittere Tränen - Sie ist einfach nur traurig

Eine Tragödie, die nicht nur Helene, sondern auch viele andere Promis, die eng mit Sascha zusammengearbeitet haben, tief erschüttert. "Du wirst niemals weg sein! Du bist nur im nächsten Zimmer und wartest auf uns. Versprochen?", schrieb Moderatorin Charlotte Würdig (42) auf Instagram. "Wir sind alle fassungslos und unendlich traurig."

Sophia Thomalla spricht dagegen von einem "Schicksalsschlag, der uns mit dem Vorschlaghammer gegen die Brust gedonnert wird". Etwas zurückhaltender, aber nicht weniger ergriffen, äußert sich Model Barbara Meier gegenüber "Closer": "Ich bin unglaublich schockiert über diese schreckliche Nachricht! Sascha war nicht nur ein wahnsinnig talentierter Designer, sondern auch ein herzensguter Mensch. Ich habe so viele schöne Erlebnisse mit ihm gehabt." Wenn er ihr Kleider für Events entworfen habe, sei er für die Anproben sogar noch spät nachts in ihr Hotel gekommen. "Auch zu meiner Hochzeit hat er einen ganz entscheidenden Teil beigetragen." So habe er die Kleider für ihre sechs Brautjungfern entworfen und sei auch hinter den Kulissen ein Helfer in der Not gewesen. "Am Hochzeitstag selbst hat er den halben Vormittag lang mein Brautkleid gebügelt. Obwohl das überhaupt nicht seine Aufgabe gewesen ist und das Kleid ja auch nicht von ihm designt war. Er hat das einfach nur gemacht, um mir zu helfen. Er war immer mit einer helfenden Hand da."