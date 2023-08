Helene Fischer: Der nächste Sturz sorgt bei ihren Fans für Entsetzen

Helene Fischer kommt einfach nicht zur Ruhe! Die sonst so skandalfreie Sängerin muss in letzter Zeit ganz schön heftig einstecken. Seit ihrem Bühnenunfall wird sie am laufenden Band für ihre akrobatischen Show-Einlagen kritisiert. Viele Fans wünschen sich, dass Helene sich wieder auf die Musik konzentriert und sich ihrer Tochter zuliebe nicht in Gefahr begibt. Und als hätte sie die Kritik noch nicht genug verletzt, muss die Schlager-Queen jetzt den nächsten Tiefschlag verkraften...