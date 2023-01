Helene Fischer: Die glückliche Fassade bröckelt

Entschlossen greift sie nach dem Mikrofon und geht auf die Bühne. Nach einer längeren Auszeit haben Fans ihren Superstar Helene Fischer wieder. Nach außen gibt sie sich zufriedener denn je, doch sie wirkt auch angestrengt. Und tatsächlich mehren sich die Anzeichen, die darauf hindeuten, dass nicht alles so rosig ist.

Helenes Terminkalender ist rappelvoll: TV-Auftritte, Konzerte, Interviews. Dazu trainiert sie aktuell in Kanada im Akrobatenzirkus Cirque du Soleil für ihre kommende Tour "Rausch". Und die Sängerin ist auch noch Mutter der kleinen Nala. Bei so einem Pensum stellt sich schnell die Frage: Wie kann sie das alles nur schaffen und trotzdem mit einem Lächeln Grußbotschaften an ihre Fans im Internet schicken? Doch ihr fröhliches Gesicht könnte Fassade sein. Immerhin verriet Helene jetzt in einem Interview, dass sie 2019 kurz vor einem Burn-out stand. Da hatte sie sich gerade von Florian Silbereisen getrennt. Keiner ahnte, wie schlecht es ihr ging. "Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen leer bin." Damals ging zum Glück noch einmal alles gut aus. Aber wie werden sich die jetzigen Strapazen auf ihr Seelenleben auswirken? Helene ist eine Perfektionistin, will immer das Beste aus sich herausholen. Waghalsige Kunststücke gehören für sie auf der Bühne dazu. Umstände, die nicht nur ihren Eltern große Sorgen bereiten dürften.

