Helene Fischer: Dunkle Wolken überschatten ihr jungen Glück!

Shirin David und Helene Fischer standen am Samstagabend gemeinsam auf der Bühne bei "Wetten, das..?" und performten ihre neue Single "Atemlos". Doch so richtig begeistert waren die Zuschauer des "ZDF" nicht. Denn: Die Musikerinnen haben nicht live gesungen, und beim Playback kam es immer wieder zu Patzern. Einige Zuschauer äußerten ihren Unmut auf der Social-Media-Plattform "X" (ehemals "Twitter"). Ein User schrieb: "Shirin David und Helene Fischer im Duett. Das haben wir nicht verdient". Ein anderer äußerte sich ebenfalls kritisch: "Ich habe nichts gegen neue Musik. Ich bin kein Fan von Helene Fischer. Aber dieser Remix von 'Atemlos' ist so peinlich und zeigt so sehr, dass Shirin absolut nicht singen kann. Das war ein richtiger Fremdschammoment".

Andere widerrum kritisierten das Playback während der "Wetten, dass..?"-Show: "Ich fand das Gewinsel vom niedlichen Hund angenehmer als die Vollplaybackshow gerade." Denn wie aufmerksame Zuschauer der Show bemerkten, verpatzte Rapperin Shirin David mehrfach ihren Einsatz und das Playback lief weiter, während sie ihr Mikrofone nicht in der Nähe des Mundes hatte. Nicht unbedingt ein glorreicher Moment...