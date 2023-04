Helene Fischer: Erschütternde Enthüllung! Der Schmerz ist kaum auszuhalten

Ein Akrobat fängt Helene Fischer nach einem atemberaubenden Salto in der Luft ab. Sie hängt kopfüber am Trapez. Beim Tour-Auftakt in Hamburg hielten alle den Atem an, einschließlich der Sängerin selbst. Schließlich war ihr Unfall beim Training gerade einmal 23 Tage her und ihre Verletzung noch nicht vollständig geheilt. "Ich bin nicht leichtsinnig, aber ich habe einfach Bock auf heute Abend", sagte die Sängerin. "mich hält nichts mehr auf. Ihr werdet mich in voller Bewegung sehen."