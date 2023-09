Helene Fischer: Große Sorge um die Schlagersängerin!

Rückblick: Hannover, Ende Juni. Helene präsentiert ein grandioses Konzert. Das Publikum ist atemlos! Bis zu diesem einen Moment Unachtsamkeit – und Helene steht blutüberströmt da. Bei einer ihrer spektakulären Trapeznummern geht etwas schief, sie knallt in der Luft gegen einen Holm – Platzwunde. Das Konzert kann nicht weitergehen.

"Ich wollte direkt wieder raus zu euch, allerdings musste auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen", schreibt die Sängerin wenig später in einem Brief an die Fans. "Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut!"

So gerne würden wir ihr glauben. Doch kaum steht Helene nach ihrer Tourneepause wieder auf der Bühne, sind die Sorgen wieder da. Man spürt: Die Akrobatik – sie ist nicht mehr so unbeschwert wie vor dem Unfall. Die Angst muss Helenes ständiger Begleiter sein. Sie ist wie ein unsichtbarer Umhang, den man nicht so einfach ablegen kann.