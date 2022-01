Helene Fischer: Insider verrät - das war der Grund für die Hausgeburt

Schon Helene Fischers Schwangerschaft war Thema Nummer 1 in den Medien. Da ist es natürlich verständlich, dass sie ihre Privatsphäre, nachdem bereits ihre Schwangerschaft gegen ihren Willen publik wurde, um jeden Preis beschützen will. Die stellvertretende Chefredakteurin bei „Bild“, Tanja May, will jedoch aus Insiderkreisen der Sängerin erfahren haben, ja es stimmt, Helene Fischer ist rund um Weihnachten wirklich schon Mama geworden. Das Baby kam per Hausgeburt zur Welt und Tanja May, hat bereits auch eine Vermutung, warum der Schlager-Star sich für diese Art zu Entbinden entschied: