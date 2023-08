Helene Fischer: Jubelnachrichten! Im Frühling 2024 ist es soweit!

Die sonst so private Helene Fischer könnte bald gar nicht mehr so privat sein! Denn laut einem Bericht der "BILD" arbeitet Helene Fischer angeblich heimlich an einer Dokumentation für den Streaming-Dienst "Netflix". Damit reiht sie sich in eine Liste der ganz großen Stars ein, wie Prinz Harry und Herzogin Meghan, Lady Gaga und Jennifer Lopez. Eine Ehre, die bisher keiner deutschen Sängerin zuteil wurde.

Wie "BILD" wissen will, soll der Dreh bereits vor Monaten gestartet haben. Die Doku soll voraussichtlich 90 Minuten lang sein und im Frühjahr 2024 auf dem Streaming-Dienst erscheinen. Helene Fischer soll vor der Kamera stehen, über ihr Leben sprechen und bei Konzerten begleitet werden. Auch das Umfeld der "Atemlos"-Interpretin soll laut des Medienberichts von "BILD" zu Wort kommen, darunter ihr Manager Uwe Kanthak und andere langjährige Weggefährten.

Ob diese Informationen wahr sind, bleibt bisher unklar. Der Streaming-Dienst "Netflix" hat auf die Anfrage von "BILD" bisher keine Stellungnahme abgegeben. Doch eins steht definitiv fest: Mit der "Rausch"-Tournee, den anstrengenden Vorbereitungen und den schockierenden Horror-Unfällen, die Helene Fischer widerfahren sind, hätte das Produktionsteam genug Material für ihr Vorhaben. Und die Fans würden sich sicherlich mehr als freuen. Wer weiß, vielleicht geht bald ein Traum in Erfüllung...