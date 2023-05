Helene Fischer: Liebesdrama! Thomas macht ihr das Leben zur Hölle

Beim Tourstart in Hamburg gab es für die Fans von Helene Fischer eine große Überraschung: Die Sängerin zeigte ihren Lebensgefährten Thomas Seitel öffentlich, den sie zuvor jahrelang versteckt hatte. In einer Wassersäule schwangen sie an Seilen und hielten sich am Ende leidenschaftlich im Arm. Doch Gerüchten zufolge gab es hinter den Kulissen ein Eifersuchts-Drama. Akrobat Thomas soll es leid gewesen sein, zu Hause "geparkt" zu werden, während sie mit einem anderen über das Publikum schwebt...