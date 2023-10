Helene Fischer: Neue Liebe! "Ja, wir sind ein Paar"

Neues Liebesglück bei Helene Fischer! Genauer gesagt, bei ihrer Hitschreiberin - Kristina Bach. Die Schlagersängerin hat den Hit "Atemlos durch die Nacht" für Helene Fischer geschrieben und komponiert, welcher in diesem Jahr sogar zehnjähriges Jubiläum feiert. "Ich weiß noch, wie Helene 2012 nach einem gemeinsamen Auftritt bei einer Schlagernacht in Bremen auf mich zukam und mich fragte, ob ich Songs für sie schreiben könne. Ich dachte sofort an 'Atemlos durch die Nacht'.", erzählt Kristina Bach gegenüber "Bild".