Helene Fischer: Schnappschüsse mit einem anderen Mann! Was sagt Thomas dazu?

Was ihn ganz besonders glücklich machte: Helene tanzte auch mit ihm, schlang ihr Bein an seine Hüfte. Er durfte sogar ihren Oberschenkel berühren. Hot, hotter, Helene! Ihrem Ehemann dürfte diese Tuchfühl-Aktion seiner Frau wohl eher nicht gefallen haben. Schließlich weiß er am besten, was aus solchen Berührungen werden kann… Bei ihm und Helene waren sie der Beginn einer großen Liebesgeschichte – und das Ende von Florian Silbereisen als Partner. Es würde uns also nicht wundern, wenn Thomas vor Eifersucht kochte.