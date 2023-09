Helene Fischer: Schocknachricht! Bedeutet das nun das Ende?

Es wäre nicht das erste Mal, dass sie die Reißleine zieht. Vor einigen Monaten gestand Helene offen, dass sie kurz vor einem Burn-out war. "Ich habe einfach gemerkt, ich bin tatsächlich ein bisschen leer. Und wenn man als Künstler keine Emotionen mehr empfindet, wenn man alles nur als anstrengend empfindet, dann muss man ehrlich zu sich sein und auf die Bremse treten."

Ist Helene nun eventuell wieder an diesem Punkt angelangt? Will sie ihre Zeit in Zukunft lieber privat mit Ehemann Thomas Seitel und Töchterchen Nala verbringen? Über ihre Sommerpause schwärmte sie gerade: "Ich habe einfach mal genossen, zu Hause zu sein." Und sie gestand: "Ich wollte nach dem letzten Konzert auch wirklich mal Show Show sein lassen …". Man kann sie verstehen! Schließlich hatte sie bei ihrem Auftritt vor der Sommerpause einen schlimmen Trapez-Unfall. Jetzt verriet sie: "Ich habe die zwei Monate wirklich genossen, um meinem Körper und meiner Stimme einfach mal die Auszeit auch zu gönnen." Vielleicht plant sie aber auch schon einen Abschied für immer.