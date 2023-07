Helene Fischer: Schockierende Diagnose! So schlecht geht es ihr wirklich

Jetzt hat es wirklich der Gutgläubigste mitbekommen: Helene Fischer ist nicht in Topverfassung. Sonst wäre der Unfall am Trapez nicht passiert. Blutend an Stirn und Nase musste Helene das Konzert in Hannover abbrechen. Zwar ist die Verletzung nicht schlimm – aber was ist nur mit ihr los? Es steht nicht gut um sie!