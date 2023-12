Helene Fischer: Sie stellt das große Glück hinten an

Was ist nur geschehen? Schon so lange schwärmte Helene davon, dass sie sich eine eigene Familie wünscht. Tochter Nala ist bereits ihr ganz großes Glück – doch die Sängerin sprach auch von Kindern in der Mehrzahl. "Klar, ich will Kinder", verriet sie mal. Und: "Kinder sind das Wundervollste." Doch der Traum von einer großen Familie scheint gerade wieder in weite Ferne zu rücken. Denn eigentlich hatten alle gehofft, Helene könnte schon bald mit einer süßen Baby-Nachricht überraschen – jetzt, wo sie endlich ihre Tour hinter sich hat und sich ganz auf ihre Familie, Ehemann Thomas und Nala, konzentrieren könnte.

Doch bei "Wetten, dass..?" verneinte Helene gerade eine aktuelle Schwangerschaft: "(…) ne, jetzt ist noch alles fein". Stattdessen wartet auf sie die nächste berufliche Herausforderung: "Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen – im Juni/Juli 2026 werde ich die Stadien auf einer einzigartigen 360° Bühne rocken!"