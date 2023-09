Helene Fischer: Tränen-Beichte! Sie wird von ihren Gefühlen übermannt

"Ich möchte an dieser Stelle ein Licht nach oben senden, denn ich weiß, er sitzt da oben, schaut uns heute zu und hat bestimmt ein Grinsen im Gesicht. Und freut sich, dass wir wieder auf der Bühne stehen. Und genau das machen wir für ihn. Von daher: Woody, der nächste Song ist für dich", ruft Helene.

Andreas Wodzinski, Woody genannt, starb unerwartet am 5. August 2022 mit nur 56 Jahren – ausgerechnet an Helenes Geburtstag! Nun erinnerte sie liebevoll an ihn – und teilte ihren Schmerz und ihre Tränen mit den Fans.