Helene Fischer über ihre Auftritte: "Ich möchte diesen Stress einfach nicht mehr erleben!"

Eine Narbe auf der Stirn wird Helene äußerlich immer an ihr letztes Konzert vor der Sommerpause erinnern, als sie mit dem Kopf gegen das Trapez knallte. "Ich trage ein Merkmal als Erinnerung sozusagen in meinem Gesicht", sagt sie laut "Das Neue". Doch viel wichtiger ist der 39-Jährigen die innere Einsicht. Und so hat sie die gefährliche Bühnennummer nun gestrichen. "Trapez bleibt drin, ja, aber wir haben ein alternatives Ende gefunden", erklärt sie. "Ich will das meinen Fans nicht mehr zumuten und auch mir selbst nicht mehr. Ich möchte diesen Stress einfach nicht mehr erleben."

Vor allem für Töchterchen Nala will Helene sich künftig weniger in Gefahr bringen. Denn sie weiß – der nächste Unfall ist vorprogrammiert. "Wenn man solche waghalsigen Dinge macht, muss man damit leider auch rechnen", sagt sie. Die Sommerpause hat ihr gezeigt, dass die Familie ihr am wichtigsten ist. "Ich habe es nur genossen, zu Hause zu sein. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit der Familie verbracht. Ich habe ja jetzt andere Aufgaben privat. Und ich habe einfach mal nichts getan und habe auch gar nicht versucht, das körperliche Level an Fitness irgendwie zu halten. Sondern ich wollte nach dem letzten Konzert wirklich einfach mal Show Show sein lassen…"