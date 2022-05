Helene Fischer und Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit? Alles spricht dafür!

„Sag mal, spürst du das auch? Gefühle außer Plan. In meinem Kopf ist eine Achterbahn“, singt Helene in einem ihrer Hits. Und ja, der Text könnte auch ihre eigene Gefühlswelt, dieses Auf und Ab der Emotionen, beschreiben. Zehn Jahre lang war sie mit Showmaster Flori zusammen. Alles schien so glücklich. Die beiden sprachen von Kindern, schmiedeten Zukunftspläne. Bis Tänzer Thomas kam und 2018 Helenes Herz eroberte. Man kann es sich ja vorstellen: Mit ihm wirkte alles ganz neu, ganz aufregend. Helene stürzte sich in das Abenteuer.

Doch so fröhlich wie damals mit Flori wirkte Helene dann nicht mehr. Sie zog sich sehr zurück. Keine verliebten Pärchenauftritte, keine strahlenden Familienbilder. Und obwohl Helene doch eigentlich Wert auf Tradition legt, sie und Thomas eine Tochter haben, wurde noch keine Hochzeit verkündet.