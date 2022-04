Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ihr Leid hat sie zurück in seine Arme getrieben

Eigentlich hielt sich die Musikerin in der Vergangenheit mit Emotionen zurück – das ist nun anders. Denn die aktuelle Situation geht auch an ihr nicht spurlos vorbei. Beim Konzert trug sie eine Schleife in den Nationalfarben der Ukraine. Ein Zeichen der Solidarität. Doch das reichte nicht. So vertraute sie den rund 11.000 Fans an: "Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht und vor allem diesen einen Menschen. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat. Mir bricht es das Herz, das zu sehen. Tagtäglich die Bilder von zerrissenen Familien. Von Vätern, Brüdern, Soldaten, Ehemännern, die sterben müssen." Ein klares Statement. Man merkt: Helene, die selbst russische Wurzeln hat, befindet sich im Gefühlschaos, die Hormone spielen verrückt.

Früher konnte sie in solchen Ausnahmesituationen mit ihrem Ex Florian Silbereisen (40) sprechen. Zehn Jahre waren sie ein eingespieltes Team. Ihm dürfte es das Herz zerreißen, seine ehemals große Liebe, die er noch immer als Tattoo auf dem linken Oberarm trägt, so zu sehen. Er wüsste genau, was zu tun ist und wie er ihr ein Gefühl der Sicherheit geben könnte. Ein Gefühl, das sie aktuell dringend bräuchte. Vielleicht kann er sie aus dem Tal der Tränen holen – wenn er jetzt für sie da ist…