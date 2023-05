Helene Fischer & Giovanni Zarrella: Ernsthafte Absichten für einen gemeinsamen Weg

So berichtet Giovanni jetzt im Interview mit "ok-magazin": "Helene hat noch nicht vorbeigeschaut und das wünsche ich mir, dass das bald passiert. " Eindeutigere Worte hätte Giovanni definitiv nicht finden können! Aber auch international hat Giovanni bereits seine Fühler ausgestreckt. Er fügt hinzu: "Es gibt viele Gäste, die ich mir wünschen würde. International haben wir sehr viele Namen noch wie Adele oder Ed Sheeran, aber auch ein Künstler wie Michael Bolten - da sind auch Künstler dabei, an die man im ersten Moment denkt." Ob Giovanni diese Pläne wohl in die Tat umsetzten kann? Spätestens am 22. Juli können wir uns selbst ein Bild davon machen. Da ist Giovanni nämlich wieder mit seiner Show aus der Dortmunder Westfalenhalle auf Sendung ...

Auch interessant:

