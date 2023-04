Beatrice Egli & Giovanni Zarrella: Erbitterter Kampf! Jetzt ist Schluss mit lustig

Am Samstag ist Beatrice als Rategast neben Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" dabei. "Mit Stimmen kennt sie sich definitiv aus! Wir sind gespannt, welchen 'Masked Singer' sie erkennen wird?", freut sich Sender ProSieben bereits auf Instagram. Zeitgleich läuft jedoch die Sendung ihres Kollegen Giovanni. Seine Gästeliste kann sich wirklich sehen lassen. U.a. treten Maite Kelly, Vanessa Mai, Ben Zucker und Howard Carpendale auf. Doch wofür werden sich die Zuschauer entscheiden? Das Rennen um die Quotenspitze ist eröffnet! Eines ist jedoch schon jetzt klar: In beiden Formaten wird Live-Musik und beste Unterhaltung geboten.

