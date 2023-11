Helene Fischer & Shirin David: Gemeinsamer Song! Doch nicht alle Fans freuen sich

Bereits Thomas Gottschalk machte eine vielversprechende Ankündigung, dass Shirin David und Helene Fischer bei der letzten Folge "Wetten, dass..?" gemeinsam auf der Bühne stehen werden, als er im Podcast "Die Supernasen" gemeinsam mit Komiker Mike Krüger über seinen letzten Show-Auftritt bei der beliebten "ZDF"-Sendung sprach. "Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in 'Wetten, dass..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird. Das ist so ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga, die ich leider nicht habe", sagte er damals. Nun ist auch klar, warum! Denn Helene Fischer und Shirin David veröffentlichen am Donnerstag eine gemeine Single. Jedoch nicht irgendeine...