Helene Fischer & Thomas Seitel: Heimliche Hochzeit! Jetzt kommen alle Details raus

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, fand die Hochzeit am 11. Dezember 2021 im Kreis ihrer engsten Familienmitglieder statt. Helene legte sehr viel Wert darauf, dass es an ihrem besonderen Tag keine Kameras und Fotografen gab. Erst kürzlich wurde die Schlagerqueen auf Mallorca erstmals mit einem goldenen (Ehe)-Ring an der Hand gesehen. Helene hat ihrem Thomas nicht nur die ewige Liebe geschworen, sondern auch seinen Namen angenommen. Sie heißt jetzt offiziell Helene Seitel-Fischer. Ihr Künstlername ist aber weiterhin Helene Fischer.