Helene Fischer: Zurück zu Florian! Sein Herz ist noch immer frei für sie

Derzeit gelingt der Sängerin nämlich leider nicht viel. Anfang des Jahres scheiterte sie mit ihrem Lied "Jetzt oder nie", dem ARD-Olympia-Song. Er erreichte nicht einmal die Top 100 der Charts. Dazu verkaufen sich die Tickets für ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr am 20. August in München nur sehr schleppend. Selbst für ihre Tournee im nächsten Jahr gibt es noch jede Menge Tickets, es wurden sogar bereits Termine gecancelt. Früher waren die meisten Konzerte von Helene in wenigen Tagen ausverkauft …! Was für ein tragischer Absturz!

Einer, der ihr da helfen könnte: Ex-Freund Florian Silbereisen (40)! Er kennt sich aus in der Branche, die manchmal ein Haifischbecken ist. Er weiß, wie man Anfeindungen und Misserfolge wegsteckt. Und wie man sich als Superstar fühlt – wie einsam man da doch oft so weit oben sein kann! Außerdem liebt er Kinder über alles – schließlich ist er in einer Großfamilie aufgewachsen. Und das Wichtigste: Sein Herz ist noch immer frei für Helene. Bei "DSDS" gab der Moderator gerade mal wieder Einblick in sein Seelenleben. Als ein Kandidat den ergreifenden Song "Hold me now" von Johnny Logan präsentierte, sagte Flori: "Genau so ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen." Viele glauben, dass er damit niemand anders als Helene gemeint haben kann.

Ein Schmerz, den nur eine heilen kann. Es wäre so schön, wenn das Paar in der Krise wieder zusammenfinden würde ...