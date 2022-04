Herzogin Kate: Krasser Rachefeldzug gegen Schwägerin Meghan

Apropos Schmuck: Kate strahlte in der Karibik bei offiziellen Abend-Terminen mit den schönsten Juwelen, die ihr die Queen geliehen hatte – ein deutliches Zeichen! Während Kate also pflichtbewusst punktet, hat sich Meghan völlig verzettelt. Ihre Hollywood-Verbindungen, etwa zu Talk-Queen Oprah Winfrey (68), erweisen sich als wertlos, sie kann ihren Worten kein Gewicht verleihen. Und wenn man genau hinschaut, verlaufen viele ihrer ehrgeizigen Projekte im Sande oder sorgen für Negativ-Schlagzeilen. So auch der Podcast, den Meghan und Harry für ihre Stiftung "Archewell" groß ankündigten.

Typisch: Zwar zieht Meghan überall ihre Strippen, um in der Öffentlichkeit stattzufinden und Millionen-Gagen zu verhandeln – doch sie bekommt einfach keinen Draht zu den Menschen. Und: Sie hat sich durch ihre Ego-Trips die einmalige Chance vermasselt, dabei auf ihren Mann zu setzen. Denn vor seiner Beziehung zu Meghan war Harry der royale Publikumsliebling. Unvergessen sein Jamaika-Besuch 2012, als er mit Rekord-Sprinter Usain Bolt so herrlich herumalberte. Damals flogen ihm die Herzen der Menschen nur so zu – so wie Kate (und William) heute, zehn Jahre später.

Hätte Meghan sich etwas mehr aufs Königshaus und die Briten eingelassen, Harry mehr Spielraum gegönnt, statt ihm ihren Willen, ihre Psycho-Spielchen aufzuzwingen – sie könnte heute ein ganz anderes Image, ein ganz anderes Leben genießen. Womöglich hätte ja Harrys Charme, den sie mittlerweile fast erstickt hat, genauso auf sie abgefärbt wie Kates natürlich-liebenswerte Art Williams Ansehen zugutekommt. Stattdessen muss sie nun in ihrer kalifornischen Luxus-Villa mit ansehen, wie ihre verhasste Schwägerin als Königin der Herzen glänzt…