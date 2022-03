Prinz Charles: Süßer Schnappschuss zu ihrem Ehrentag!

Wie schön herzhaft das royale Oberhaupt hier wieder Lachen kann! Hinter Queen Elizabeth II. liegt eine harte Zeit - der Tod ihres geliebten Mannes Prinz Philip, ein bewaffneter Einbruch auf Schloss Windsor und die die stetig neu aufkommenden Sorgen um ihre Gesundheit, zehren an der britischen Monarchin. Umso schöner, dass sie aus kleinen Momenten wie diesem mit Sohn Charles wieder Freude schöpfen kann.

Auch Prinz Charles gedenkt mit diesem süßen Posting rührend seiner Mutter sowie auch der Mutter seiner Frau Camilla. Die Zeit mit der Familie ist am Ende auch für Royals, das was im Leben am meisten zählt.

Auch Herzogin Kate gehört für Queen Elizabeth bereits seit langem zum britischen Königshaus. Welche Ehre der Frau von Enkel Prinz William nun zu Teil wird, erfährst du im Video: