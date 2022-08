Herzogin Kate & Prinz William: Jubel-News für Prinz George!

Nicht nur werden Kate und William mit ihren Kids in Windsor näher an der Queen, sowie Kates Eltern wohnen, auch für den kleinen George wird sich einiges verändern. Wie die britische "Hello" berichtet liebt der Sohn von Herzogin Kate und Prinz William es an der frischen Luft zu sein und davon gibt es auf ihrem neuen Anwesen, dem Adelaide Cottage mit vier Schlafzimmern auf dem Windsor-Anwesen, definitiv mehr als im städtischen Kensington Palast.

Der 9-Jährige kann in den umliegenden Gärten all seinen Lieblingsfreizeitaktivitäten nachkommen. Nach der "Hello", spielt sehr gerne Fußball, Rugby und Tennis. Dafür bietet ihr neues Zuhause reichlich Platz. Besonders Letzteres scheint das Interesse des kleinen Prinzen aktuell geweckt zu haben. Nicht nur begleitete er seine Eltern zuletzt zum ersten Mal zu einem Tennisturnier in Wimbledon, er bekam sogar eigene Trainingsstunden bei Tennis-Star Roger Federer. Wenn da mal nicht ein kleiner Tennis-Profi in dem Nachwuchs-Royal schlummert.

Auch sein Vater Prinz William scheint eine verborgene Seite zu haben. Mehr dazu erfährst du im Video: