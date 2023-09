Herzogin Meghan: Er schon wieder - Dreiste Forderungen von Papa Thomas!

Doch es wäre nicht Thomas Markle, wenn in seine Bitte nicht auch etwas Vorwurfsvolles mitschwingen würde: "Ich bin auch sehr verärgert darüber, denn das ist eine grausame Sache, die man einem Großelternteil antut. Nicht nur mir, sondern auch dem König von England, indem man ihm das Recht verweigert, seine Enkelkinder zu sehen." Auweia, ganz schön harte Worte des US-Amerikaners.

Bislang äußerten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nicht zu den Forderungen von Meghans aufgebrachten Vater. Ob sie ihm diesen Gefallen überhaupt tun werden, ist ebenfalls fraglich, nach all dem, was er sich in der Vergangenheit bereits geleistet hat.