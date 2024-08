Herzogin Meghan: Haus verkauft! Jetzt beginnt ein neues Kapitel

Inzwischen wurde die Anzeige wieder gelöscht. Ein klares Indiz dafür, dass das alte Haus von Meg einen neuen Besitzer gefunden hat! Von ihrem alten Leben hat die 43-Jährige stets in den höchsten Tönen geschwärmt. "Es ist wirklich merkwürdig, weil ich denke, dass Toronto, so sehr es auch eine große Stadt ist, so anders ist als Los Angeles oder New York", erzählte sie dem Newsportal vor rund neun Jahren. "Es gibt keine Paparazzi, also ist es wirklich einfach, ein normales Leben zu führen."

Damals soll Meghan mit ihren Haustieren in ihrem gemütlichen Haus in Toronto gewohnt haben. Damals konnte sie noch nicht ahnen, dass sie ihr altes Leben irgendwann für die große Liebe zurücklassen würde. Obwohl sie einen sehr holprigen Start hatte, genießt sie ihr neues Kapitel nun in vollen Zügen. Inzwischen hat sie sich zusammen mit Harry und den beiden Kindern ein neues Nest in Montecito eingerichtet. Hin und wieder dürfte sie aber trotzdem mit einem weinenden und einem lachenden Auge an ihre Zeit in Toronto zurückdenken ...