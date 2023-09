Herzogin Meghan: Heftige Bauchlandung! Nun ist sie ein für alle Mal gescheitert

Sie hatte es sich so schön ausgemalt. Endlich wollte Meghan Markle das Glamourleben führen, von dem sie schon so lange träumte. Dafür verließ sie sogar Harry und die Kinder, zog ins Hotel – und wollte noch mal groß Karriere machen. Was daraus geworden ist? Sie ist in Hollywood krachend gescheitert. Anstatt vor lukrativen Angeboten soll sie sich vor offenen Rechnungen nicht mehr retten können. Angeblich hat die Bank sogar ihre Konten gesperrt!