Herzogin Meghan: Jetzt verstößt sie ihre Kinder

Aber ist das wirklich die Wahrheit? Oder ist Meghan alles recht, um endlich der große Star zu werden, der sie immer schon sein wollte?

Eigentlich war sie ja mit Harry an ihrer Seite auf dem besten Wege dorthin. Doch irgendwann fing alles an, schiefzulaufen. Sie haben Freunde verloren, Aufträge waren weg, nichts klappte mehr so wie von ihr geplant. Ihren 42. Geburtstag Anfang August hat sie schon ohne Harry und nur mit einer Handvoll Freundinnen gefeiert. Den wenigen, die ihr noch geblieben sind.

Meghan war unzufrieden, sie war wütend – und wie immer ließ sie ihre schlechte Laune an ihrem Ehemann aus. Er sei schuld an dieser Misere und ohne ihn würde sie besser dastehen, warf sie ihm an den Kopf.

Am nächsten Morgen, als Harry aufwachte, war Meghan nicht mehr da. Er wusste gleich: Sie hat mich verlassen. Wird sie zurückkehren? Kommt sie wieder zur Vernunft? Oder muss Harry sich nun für immer alleine um die Kinder kümmern?