Herzogin Meghan: Jetzt riskiert sie alles

Klingt doch alles ziemlich einleuchtend. Allerdings nicht für Meghan! Denn die will nun erst recht Gas geben! "Sie will es allen zeigen. Meghan denkt nicht daran, sich jetzt zu verkriechen", so der Insider weiter. Offenbar plant die Herzogin sogar ein Comeback als Schauspielerin! Erst vor zwei Monaten ließ sich die ehemalige Serien-Darstellerin von der renommierten Künstleragentur WME unter Vertrag nehmen, um in Hollywood wieder Fuß zu fassen. Außerdem, so heißt es, würde Meghan bereits über neuen Netflix-Projekten brüten und den Kontakt zu ihrer früheren Celebrity-Crew suchen. "Sie wird nicht aufgeben, egal, was es kostet", ist sich der Insider sicher. Na, dann sollten wir wohl lieber schon die Popcorn-Vorräte aufstocken …