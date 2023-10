Herzogin Meghan nach Karriere-Flop: Nun muss Mutter Doria ran!

Keine Frage, Meghans Ruf hat ziemlich gelitten. Nachdem man sich in Hollywood zunächst um die Herzogin und ihren traurigen Prinzen riss, ist längst Ernüchterung eingekehrt. Diverse Geschäfte – wie zuletzt der 20-Millionen-Deal mit dem Streamingriesen Spotify – sind geplatzt, und langsam will sich wirklich niemand mehr die ewigen Klagen über das fiese britische Königshaus anhören. Hinzu kommt: Meghan und Harry gelten als schwierig, im Business ist immer wieder von "Unstimmigkeiten" und "Problemen" die Rede. Was also tun, wenn man doch so gerne bei den ganz großen Stars mitspielen will, diese aber lieber Abstand halten? Ganz einfach: Man schickt jemanden vor, dessen Image noch nicht versaut ist!