Herzogin Meghan & Prinz Harry: Schluss mit lustig! Sie kann seine Wohltätigkeit nicht länger ertragen

Eine Pleite jagt die andere! Erst sammelte Herzogin Meghan nicht gerade viele Sympathiepunkte nach ihrem Enthüllungsinterview mit Oprah, dann folgte ein Buch-Flop, eine stark kritisierte Doku bei "Netflix" und nun überraschend das Aus für den Podcast beim Streamingdienst-Anbieter "Spotify". Bei Herzogin Meghan und Prinz Harry ist der Wurm drin!

Doch während sich die Ex-Schauspielerin den Kopf über die finanzielle Situation der Familie zerbricht, ist Prinz Harry auf einer Mission: Der Royal plant laut "Daily Mail", in den Fußstapfen seiner Mutter nach Afrika zu reisen und Charity-Projekte unterstützen. So wie es einst Lady Diana getan hat.

Anstatt ihren Mann bei seinen Wohltätigkeits-Vorhaben zu unterstützen und mit ihm die Welt zu bereisen, hat Meghan einen ganz anderen Plan: Sie will Geld scheffeln! Dafür hat sie sogar einen der erfolgreichsten Hollywood-Agenten, Ari Emanuel, engagiert, der für die Millionen schwere Talentschmiede "WME" arbeitet. Laut "Daily Mail" sollen eine Reihe Werbespots mit der in Ungnade gefallenen Herzogin erscheinen, in denen sie Produkte aus den Bereichen Lebensmittel, Wellness und Mode bewirbt. Meghan versucht offenbar mit allen Mitteln, ihr Image aufzupolieren und Geld ranzuschaffen.

Ob die Reaktionen auf die Werbung positiver ausfallen als ihre letzten Projekte, bleibt abzuwarten...