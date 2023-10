Herzogin Meghan: Neuanfang mit einem anderen Mann

Ganz offen schmachtete sie den Schauspieler an, als Kevin Costner eine Rede auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung auf seinem 200-Millionen-Anwesen hielt. Dass ihr Ehemann in diesem Moment neben ihr stand? Störte Herzogin Meghan nur wenig. Aus Hollywood heißt es, sie und Prinz Harry seien sowieso getrennt, – etwas mehr als fünf Jahre nachdem sie sich in der St. George's-Kapelle von Schloss Windsor das Ja-Wort gaben. Von der Trennung ist man in Hollywood nicht überrascht. "Es war abzusehen", verrät ein Insider. Jetzt bringt jedoch ein neues Gerücht die Traumfabrik zum Brodeln. Angeblich soll Meghan bei Kevin Costner einziehen! "Mit ihm will sie einen Neustart wagen", heißt es angeblich. Wie bitte?