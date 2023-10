Herzogin Meghan: Sorge um ihre Kinder! "Ich habe Angst"

Wie Herzogin Meghan auf einer Veranstaltung der Archewell Foundation in New York, laut "Hello!", erklärte, sei es "das Wichtigste" in ihrem Leben, Mutter zu sein. Weiter spricht die ehemalige Schauspielerin über das Thema Online-Sicherheit und äußert anschließend große Ängste: "Ich bin froh, dass unsere Kinder in einem Alter sind, in dem das noch nicht in unserer unmittelbaren Zukunft liegt. Aber ich habe auch Angst davor, dass sich alles weiter verändert und wir damit konfrontiert sein werden.", erklärt Meghan. Wenn es so weit sein wird, müssen sich wohl sowohl Meghan als auch ihre Kinder mit dem Thema arrangieren...