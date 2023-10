Herzogin Meghan: "Suits"-Comeback? Sie schmiedet heimliche Pläne

Es wäre DER TV-Knaller des Jahres: Die Erfolgsserie "Suits" könnte zurückkommen – und das sogar inklusive der einstigen Darstellerin Meghan Markle! 2019 lief die neunte und letzte Staffel der Anwaltsserie. Meghan, die damals Anwaltsgehilfin Rachel Zane spielte, war bereits 2017 ausgestiegen, weil sie Besseres vorhatte: Sie heiratete Prinz Harry. Doch die Zuschauer haben offenbar noch immer Sehnsucht nach den smarten Anwälten in den feinen Anzügen, sprich: "Suits". Die Serie ist seit Kurzem auf Netflix verfügbar und sprang direkt an die Spitze der Streaming-Charts! Für die Macher von "Suits" der Ansporn für eine zehnte Staffel: Produzent Gene Klein bestätigte gerade in einem Interview, dass er schon mit Serien-Erfinder Aaron Korsh in Kontakt steht. "In diesen Zeiten von Reboots und Reunions habe ich ihm gesagt, dass ich auf einen Anruf warte", so Klein. Offenbar mit Erfolg. Denn mittlerweile soll es bereits Gespräche mit den Darstellern geben – auch mit Meghan!