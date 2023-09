Herzogin Meghan: "Ultimative Rache" von ihrem Ex

Seit 2019 ist der Produzent nun glücklich mit Tracey Kurland verheiratet. Die ist nicht nur bildschön, sondern auch wohlhabend.

Ein Freund des 46-Jährigen verriet gegenüber "Mail on Sunday", dass es Trevor nie besser gegangen ist. Er und Tracey leben mit ihren beiden Töchtern in Los Angeles und genießen das Leben. "Als ich ihn kürzlich sah, redete er immer wieder davon, dass er so glücklich wie nie zuvor sei und wie sehr er es liebe, Vater zu sein und dass er sich noch nie so erfüllt gefühlt habe", so der Freund. Und dieses glückliche Leben ist die beste Rache an seiner Ex. Denn der Freund verrät weiter: "Er lebt sein Leben weiter und man könnte sagen, dass er ein noch besseres Leben führt als Meghan. Er hat wahrscheinlich mehr Geld als sie jetzt, er tut, was er liebt, und er steht nicht im Rampenlicht. Es ist die ultimative Rache."