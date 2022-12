Herzogin Meghan & Prinz Harry: Bittere Bilanz! Sie können einpacken

Die Szenen und Aussagen aus der Netflix-Doku von Herzogin Meghan und Prinz Harry scheinen nicht nur das Verhältnis zwischen den einst unzertrennlichen Brüdern weiter zu entzweien, auch die Fans wenden sich jetzt von ihnen ab. Unter dem Instagram Post anlässlich der jährlichen Weihnachtskarte von Prinz William und Prinzessin Kate häufen sich nun mehrere Kommentare, die sich negativ zu der Netflix-Doku von Harry und Meghan äußerten.

So schrieben nur ein paar der Nutzer und das Familienfoto von William und Kate: "Man kann sehen, wie sie ihren Pflichten nachkommen und sich für das Gemeinwohl einsetzen. Es ist traurig, dass Harry & Meghan versuchen würde, das zu zerstören", "Über diese Familie würde ich mir eine Netflix-Doku ansehen", "Das ist so viel sinnvoller als das stundenlange Anschauen einer dummen Netflix-Serie" oder "Klasse und Schönheit - also das Gegenteil der anderen 2", so lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren.

Autsch! Da scheinen sich Harry und Meghan bei den Royal-Fans wohl endgültig ins Aus geschossen zu haben.

Was Herzogin Meghan nun wieder im Schilde führt erfährst du im Video: