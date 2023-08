Herzogin Meghan & Prinz Harry: Damit haben sie nun ihre letzten Verbündeten vergrault

Wie ein Insider gegenüber der britischen "Mail on Sunday" enthüllte, sollen die Royals Victoria und David in einem sehr angespannten Call vorgeworfen haben, private Informationen ausgeplaudert zu haben. Das sei zu viel für die Beckhams gewesen, heißt es weiter. Sie seien demnach "sehr wütend" darüber, dass Harry und Meghan sie als "Leck" bezeichnet haben. Wow, bei dem Telefonat hätten wir gerne Mäuschen gespielt...

Ob Harry wohl mit rotem Kopf am Hörer klebte, während Meghan ihm von der Seite die Worte eingezischt hat? Vermutlich. Denn eigentlich kann man sich kaum vorstellen, dass der nette Prinz seinem Kumpel Becks freiwillig einen verbalen Einlauf verpasst. Allerdings ist klar, dass Harry so ziemlich alles tut, was Meghan sich wünscht! Das Ergebnis: noch ein Freund weniger...

"David ist wirklich stinksauer darüber, dass Harry ihm so etwas zutraut", berichtet der Insider weiter. Kein Wunder! Denn schließlich war es David Beckham, der auch in schwierigen Zeiten immer zu dem Prinzen stand, ihn wegen des Zerwürfnisses mit den Royals in Schutz nahm: "Wir sprechen als Freunde darüber und das ist das Allerwichtigste für mich", so David damals. Sein innigster Wunsch war stets, dass es Harry und seiner Familie gut geht: "Er soll doch glücklich sein. Wir lieben ihn, er ist eine großartige Person – und das ist alles, was zählt." Kaum denkbar, dass ausgerechnet so jemand intime Details aus dem Privatleben der Sussexes an die Öffentlichkeit weitertratschen würde! Doch Meghan hatte wohl vor allem Davids Ehefrau Victoria in Verdacht, mit Gossip hausieren zu gehen, wie auch der britische Autor Tom Bower bestätigt: "Meghan verdächtigte vor allem Victoria des Verrats, woraufhin Harry David anrief und ihn zur Rede stellte."

Es wäre nicht das erste Mal, dass Meghan sich zwischen Harry und seine Freunde stellt, schon andere VIP-Bekanntschaften zerbrachen wegen ihr. "Er lässt sich von ihr wirklich leicht manipulieren", heißt es. In Hollywood-Kreisen ist Meghans Hang zum abrupten Beenden von Freundschaften bereits berüchtigt, es gibt sogar schon ein eigenes Wort dafür: Menschen werden von ihr "markled" – also ausgesondert. Ob sich die Freundschaft zu den Beckhams vielleicht doch noch mal kitten lässt, ist zweifelhaft. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das wieder einrenkt", so die interne Quelle. David und Victoria werden damit ganz gut leben können, sie müssen sich weder um ihre Karrieren noch um ihren Ruf sorgen. Doch um Meghan und Harry ist es wieder ein Stück einsamer geworden …