Herzogin Meghan und Prinz Harry: Drama in L.A.! Sie haben sich verzockt

Zunächst schien für Harry und Meghan alles wie am Schnürchen zu laufen. Erst der Umzug in ihre 13-Millionen-Euro-Villa in Montecito, dann folgten Verträge mit einigen der größten Mediengiganten der Welt. Sie unterzeichneten einen Vertrag über 83 Millionen Euro mit Netflix und einen anderen über 21 Millionen Euro mit Spotify. Hinzu kam eine fünfteilige Doku-Reihe bei Apple TV.