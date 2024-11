Hollywood-Drama: „Gossip Girl“-Darstellerin Chanel Maya Banks vermisst

hanel Maya Banks, die durch Rollen in bekannten Serien wie „Gossip Girl“ und „Blue Bloods“ bekannt wurde, verschwand am 30. Oktober unter ungeklärten Umständen. Die 36-Jährige, die inzwischen als Autorin tätig ist und in Los Angeles lebt, versetzte ihre Familie in große Sorge. Über mehrere Tage hinweg blieb sie ohne Lebenszeichen, und es tauchten keinerlei Hinweise auf, die Aufschluss über ihren Verbleib geben konnten. Besonders beunruhigend für die Familie war, dass Banks ihren Hund und ihr Auto zurückgelassen hatte. Auch wichtige persönliche Gegenstände wie ihr Laptop und ihr Handy waren in ihrer Wohnung nicht auffindbar.