Horst Lichter: Tiefe Trauer! Er hat wirklich alles verloren

Doch er konnte Margret verzeihen und ruft zu mehr Verständnis auf: "Ich habe an der Arbeit am Buch und am Film meine Mutter erst wirklich kennengelernt! Ich kann nur jedem Menschen, der Mama und Papa noch hat, raten, nehmt euch Zeit und wahres Interesse! Redet mal mit ihnen..." Weiter weiß er: "Wir kennen unsere Eltern meist nicht richtig, weil wir immer mit irgendwas beschäftigt sind. Und auf einmal sind Mutter und Vater weg. Dann hinterlassen sie eine unglaubliche Leere!"

So war es nicht nur bei seiner Mami, sondern auch beim Papi. Der starb schon mit 57 Jahren. "Ich weiß nicht viel von ihm", gibt Lichter traurig zu. Damit es seinen Kindern später nicht genauso geht, redet er intensiv mit ihnen, versucht viel Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen. "Wir haben ein tolles Verhältnis", erklärt er stolz.