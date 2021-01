Geboren wurde Raymund "Remo" Philipp Hopf 1960 in einem gutbürgerlichen Beamtenhaushalt in Berlin. Bereits mit sechs Jahren zog er mit seiner Mutter nach Braunschweig, wo der Teenager erste Gehversuche als Musiker unternahm. Schnell zog es ihn zurück in seine Berliner Heimat, wo er 1983 seine erste Single "Wir sind jung" veröffentlichte. Trotzdem ließ der Durchbruch noch einige Jahre auf sich warten. Erst die Begegnung mit Norbert Endlich stellte sein Leben auf den Kopf. Gemeinsam mit dem DDR-Musiker und heutigen Partner von Carmen Nebel produzierte Remo Hopf Musik wie am Fließband. Doch seine Musikkarriere war nur von kurzer Dauer, denn schon 1990 hängte er die Gitarre an den Nagel. Seit 2010 ist Remo Hopf wieder zurück im Musikgeschäft, diesmal an der Seite von Bandkollege und Kumpel Jörg Weisselberg. Zeit genug für eine TV-Karriere blieb trotzdem, so sicherte sich Remo Hopf 2016 gemeinsam mit seiner Familie den anspruchsvollen Job als "Hot oder Schrott"-Allestester bei VOX.