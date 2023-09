Howard Carpendale: Pikante Enthüllung! Er lebt mit drei Frauen

Zum einen ist da seine erste Frau Claudia. Die beiden trennten sich schon 1981, die Scheidung folgte aber erst 24 Jahre später. Und so richtig kommt Carpendale bis heute nicht von ihr los. Er habe Claudia gegenüber immer noch "ein sehr großes Gefühl", gestand der Sänger mal und beteuert, sie seien Freunde. Aber zumindest kann diese Nähe eine ständige Versuchung sein, alte Emotionen neu zu entfachen – was seine jetzige Ehefrau Donnice wohl auch so sieht! Denn offenbar ist ein gehöriges Maß Eifersucht im Spiel, wie Howie 2019 selbst andeutete: "Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Es war nie einfach, weder in der Ehe noch jetzt. Aber es ist meine Patchworkfamilie."

Doch hat Howard seiner Frau noch mehr Grund zur Eifersucht gegeben? Bereits seit 1983 sind die beiden ein Paar. Geheiratet hat Howard Donnice aber erst 2018. Ihre Alkoholsucht war vorher immer im Weg gestanden. Und der Ursprung dieser Sucht hatte offenbar einen pikanten Grund! "Als junger Mensch habe ich meinen Spaß gehabt. Irgendwann habe ich Donnice ganz böse enttäuscht, was mir bis heute leid tut. Damals fing ihre Krankheit an", gestand der Sänger kurz nach der Trauung.

Alles Vergangenheit – oder? Eine Dame gibt es in Howies Leben ja noch: Annemarie, die Frau seines Sohnes Wayne. Schwiegerpapa und -tochter verstehen sich sehr gut. Zu gut? Zumal Wayne und Annemarie sogar ein Abkommen haben, das Seitensprünge unter Umständen erlaubt. Etwas befremdlich mutet es schon an, was die Carpendales so treiben. Und Patriarch Howard steckt mittendrin – ganz nach dem Motto: "Ti amo" ...